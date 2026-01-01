HochzeitsvorbereitungenJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 3: Hochzeitsvorbereitungen
21 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Die Suche nach dem Dragonball, mit dem ein Vogel davonflog, geht weiter. Durch seinen Radar findet ihn Goku in einem Dorf, in dem der Rinderteufel mit seiner Tochter Chichi lebt. Sie verliebt sich in Goku, sogar eine Hochzeit wird schon geplant. Nur Goku weiß von seinem Glück nichts ...
Dragonball
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation