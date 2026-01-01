Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 16.01.2026
Folge 3: Hochzeitsvorbereitungen

21 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Die Suche nach dem Dragonball, mit dem ein Vogel davonflog, geht weiter. Durch seinen Radar findet ihn Goku in einem Dorf, in dem der Rinderteufel mit seiner Tochter Chichi lebt. Sie verliebt sich in Goku, sogar eine Hochzeit wird schon geplant. Nur Goku weiß von seinem Glück nichts ...

