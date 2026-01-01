Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragonball

Affentheater

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 20.01.2026
Affentheater

AffentheaterJetzt kostenlos streamen

Dragonball

Folge 5: Affentheater

21 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Goku und Oberst Silver treffen sich auf der Suche nach einem Dragonball in einem Wald. Allerdings befinden sich dort auch einige Affen, die den beiden das Leben schwer machen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dragonball
ProSieben MAXX
Dragonball

Dragonball

Alle 2 Staffeln und Folgen