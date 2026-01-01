Dragonball
Folge 5: Affentheater
21 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Goku und Oberst Silver treffen sich auf der Suche nach einem Dragonball in einem Wald. Allerdings befinden sich dort auch einige Affen, die den beiden das Leben schwer machen.
Dragonball
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation