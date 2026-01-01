Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragonball

Oberst Silver in Ungnade

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 21.01.2026
Oberst Silver in Ungnade

Oberst Silver in UngnadeJetzt kostenlos streamen

Dragonball

Folge 6: Oberst Silver in Ungnade

21 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Goku findet den verschwundenen Dragonball vor Oberst Silver. Doch so schnell gibt sein Kontrahent das Rennen nicht auf. Goku hat dagegen schon das nächste Ziel im Visier: den Dragonball seines Großvaters.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dragonball
ProSieben MAXX
Dragonball

Dragonball

Alle 2 Staffeln und Folgen