Oberst Silver in UngnadeJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 6: Oberst Silver in Ungnade
21 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Goku findet den verschwundenen Dragonball vor Oberst Silver. Doch so schnell gibt sein Kontrahent das Rennen nicht auf. Goku hat dagegen schon das nächste Ziel im Visier: den Dragonball seines Großvaters.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation