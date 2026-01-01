Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

Im hohen Norden

Staffel 2Folge 7vom 22.01.2026
Im hohen Norden

Dragonball

Folge 7: Im hohen Norden

21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Was für ein Schock: Auf seiner Reise in den hohen Norden stürzt das Flugzeug mit Goku an Bord ab! Zum Glück wird er von einem kleinen Mädchen gerettet, das ihn mit in ihr Dorf nimmt. Dort werden die Einwohner von Soldaten gezwungen, nach Dragonballs zu suchen. Kann Goku dem Bürgermeister helfen, der im Turm eingesperrt ist?

