Dragonball
Folge 20: Ein höllischer Gegner
21 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Die 5.000 Jahre alte Mumie hat noch nie einen Kampf verloren. Das muss Goku nun ändern, wenn er seinem Ziel näher kommen will: dem letzten Dragonball. Doch sein nächster Gegner steht bereits in den Startlöchern ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation