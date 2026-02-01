Dragonball
Folge 24: Prinz Pilafs Pläne
21 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 6
Nachdem Goku endlich weiß, wo der letzte Dragonball zu finden ist, macht er sich sofort auf den Weg. Er muss auch nicht lange warten, bis es zum erneuten Kampf gegen Prinz Pilaf kommt. Kann er ihn besiegen?
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation