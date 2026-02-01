Dragonball
Folge 26: Ginkako und Kinkako
21 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 6
Goku will einem Mädchen namens Chao helfen, dessen Dorf von den Brüdern Ginkako und Kinako schikaniert wird. Eigentlich kein Problem, doch die beiden sind im Besitz einer Waffe, die sogar Goku fürchtet ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation