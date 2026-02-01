Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 27vom 25.02.2026
21 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 6

Die beiden Martial-Art-Schulen "Die Schwarzen Panther" und die "Schule des Neuen Sterns" sind tief zerstritten. Goku gerät in die Fehde hinein und bekommt es plötzlich mit Tenlon zu tun, der noch nie einen Kampf verloren hat.

