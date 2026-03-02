Dragonball
Folge 32: Leichte Gegner
21 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Auf diesen Moment hat Goku in den vergangenen drei Jahren hingearbeitet: Das 22. Große Turnier der Kampfsportkunst beginnt! Goku hat sich viel vorgenommen, denn es müssen einige Gegner auf dem Weg zum Sieg geschlagen werden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation