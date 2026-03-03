Dragonball
Folge 34: Die Finalrunde beginnt
21 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 6
Tatsächlich haben es Kuirin, Yamchu und Goku in die Finalrunde beim 22. Großen Turnier der Kampfsportkunst geschafft. Im Viertelfinale muss Kuirin als erster ran - gegen Tien Shinhan.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation