Dragonball
Folge 6: Alte Rechnungen
21 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Während Tenshinhan bei der Suche nach den Dragonballs auf einen alten Bekannten trifft, findet Tamburin tatsächlich Yajirobi. Kann der Diener des Oberteufels nun den Tod des Drachen Zimbel rächen?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation