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Dragonball

Alte Rechnungen

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 6vom 17.03.2026
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Dragonball

Folge 6: Alte Rechnungen

21 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Während Tenshinhan bei der Suche nach den Dragonballs auf einen alten Bekannten trifft, findet Tamburin tatsächlich Yajirobi. Kann der Diener des Oberteufels nun den Tod des Drachen Zimbel rächen?

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