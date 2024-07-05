Luxuswohnküche und Regenwald-BadJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 1: Luxuswohnküche und Regenwald-Bad
42 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 6
Mit einem Budget von 50.000 Pfund und einem fleißigen Team beweisen Eddie und Michelle dem Baumeister Mark Millar, dass auch zwei Wochen für den Umbau einer Luxuswohnküche reichen. Unterdessen soll mit dem etwas kleineren Budget von nur 5.000 Pfund das Grün des Regenwalds im Bad von Samina und Akil Einzug nehmen, doch der Zeitplan ist knapp.
Alle Staffeln im Überblick
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK