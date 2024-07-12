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Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Designer-Bad & Perfektionistenküche

sixxStaffel 1Folge 4vom 12.07.2024
Designer-Bad & Perfektionistenküche

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Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Folge 4: Designer-Bad & Perfektionistenküche

42 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 6

Um seinem verwahrlosten Bad mit wenig Geld einen rustikalen Stil zu verleihen, muss Adam alle Arbeitsschritte selbst durchführen. Bevor er jedoch den Luxus einer freistehenden Badewanne genießen kann, kommt viel Arbeit auf den professionellen Brautmodedesigner zu. Auch Emma und Jono wollen ihre Kosten minimieren, indem sie ihre Küche an den Feierabenden selbst renovieren. Mark Millar hat für sie ein paar Tipps parat, damit auch alles perfekt gelingt.

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