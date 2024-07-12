Designer-Bad & PerfektionistenkücheJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 4: Designer-Bad & Perfektionistenküche
42 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 6
Um seinem verwahrlosten Bad mit wenig Geld einen rustikalen Stil zu verleihen, muss Adam alle Arbeitsschritte selbst durchführen. Bevor er jedoch den Luxus einer freistehenden Badewanne genießen kann, kommt viel Arbeit auf den professionellen Brautmodedesigner zu. Auch Emma und Jono wollen ihre Kosten minimieren, indem sie ihre Küche an den Feierabenden selbst renovieren. Mark Millar hat für sie ein paar Tipps parat, damit auch alles perfekt gelingt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Hat Trick International, HAT TRICK