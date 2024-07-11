Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drei Teller für Lafer

Saucen und Dips

SAT.1Staffel 1Folge 39vom 11.07.2024
Saucen und Dips

Drei Teller für Lafer

Folge 39: Saucen und Dips

45 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 12

Drei Hobbyköche aus drei Generationen stellen sich der Herausforderung, das Motto "Saucen und Dips" auf ihre Teller zu bringen. Jedes Kochtalent kreiert mit persönlichen Zutaten ein Gericht - Johann Lafer kommentiert, moderiert und hat den ein oder anderen Kochtipp parat. Und: Er stellt sich auch selbst an den Herd, um fürs Publikum zu kochen. Wer gewinnt den "Teller des Tages"? Und wie schmeckt dem Publikum Lafers kulinarische Kreation?

