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Driving DTM

DTM: Spektakulärer Saisonauftakt in Portugal

Red Bull TVStaffel 2Folge 1vom 13.05.2022
DTM: Spektakulärer Saisonauftakt in Portugal

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Folge 1: DTM: Spektakulärer Saisonauftakt in Portugal

20 Min.Folge vom 13.05.2022Ab 12

Felipe Fraga startet beim ersten Stopp 2022 im portugiesischen Portimão auf spektakuläre Weise in die neue Saison.

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