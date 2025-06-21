Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: SuperheldinJetzt kostenlos streamen
Drunter & drüber
Folge 10: Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: Superheldin
Der beliebte "Okidoki"-Moderator Christoph nimmt Kinder wie Erwachsene gleichermaßen mit auf ein kunterbuntes Show-Abenteuer. Nach einem fröhlichen musikalischen Einstieg sorgt Christoph für Aufregung und gute Stimmung unter den kleinen Gästen, weil ihm ein Zaubertrick einfach nicht gelingen will. Danach geht es weiter mit einer echten Alltagsheldin: Feuerwehrfrau Katja ist zu Gast bei Christoph und gibt den Kindern spannende Einblicke in ihren Beruf. In einem lustigen Zeichenspiel müssen die Kinder erraten, welche Gegenstände Katja und Christoph zeichnen – beste Unterhaltung und jede Menge Spaß sind garantiert! Natürlich darf auch die Musik nicht fehlen! Beim Song "Superheldin", den Christoph gemeinsam mit seiner Showband präsentiert, sind alle eingeladen mitzusingen und mitzutanzen. Bildquelle: ORF/Tambalina Entertainment/Alex Schwarz
