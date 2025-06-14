Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drunter & drüber

Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: "Hits im Ohr" mit Christina Stürmer

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 14.06.2025
18 Min.Folge vom 14.06.2025

Christoph Hirschler begrüßt die erfolgreichste Musikerin Österreichs: Christina Stürmer! Sie erzählt, wie sie als Kind immer auf dem Klo gesungen hat und dass es ganz normal ist, auch nach über 20 Jahren immer noch vor jedem Auftritt nervös zu sein. Im Spiel "Hits im Ohr" versuchen Christina und Christoph Lieder zu erraten, die ihnen die Kinder vorsingen. Wird Christina ihre eigenen Lieder erkennen? Zum Abschluss darf Christoph gemeinsam mit Christina Stürmer und seiner "Drunter & Drüber Band" Christinas Lied "Ich hör auf mein Herz" singen. Bildquelle: ORF/Tambalina Entertainment/Alex Schwarz Photography

