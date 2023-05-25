Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 25.05.2023: Das klärende Gespräch
45 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 12
Die letzten Jahre war Vanessa immer die Dickste in der Gruppe, doch jetzt ist sie auf einem Höhenflug. Seit ihrer Magenverkleinerung befindet sich die 44-Jährige in der so genannten „Flitterwochenphase“: Die Pfunde purzeln, und Vanessa ist so fit, dass sie auf Anweisung von Dr. Procter Krafttraining machen soll. Trainer Ernesto ist ein Muskelpaket und heizt Vanessa und Freundin Ashely kräftig ein. Denn auch Ashely muss Gas geben. Trotz Magen-OP hat sie wieder zugenommen und bringt nun 162 Kilo auf die Waage. Tina muss inzwischen ihr überschwemmtes Haus ausräumen und mit der ganzen Familie ins Hotel ziehen.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
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