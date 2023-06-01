Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 01.06.2023: Mein Kind hat Diabetes?
45 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 12
Vanessas Schwester Jakie kommt zu Besuch. Die beiden wohnten zusammen, bis Vanessa auszog, weil Jakie sie trotz ihres extremen Übergewichts jahrelang mästete. Und ihre ältere Schwester lernt nicht dazu: Obwohl Vanessas Sohn Jacob über 220 Kilo auf die Waage bringt, hat sie ein Milchshake und Pommes für ihn dabei. Vanessa ist stocksauer: Wenn Jakie die Regeln in ihrem Haus nicht akzeptieren will, darf sie nicht mehr kommen. Meghan hat sich inzwischen überreden lassen, zu Dr. Procter zu gehen und dort auf die Waage zu steigen. Doch kaum ist sie im Sprechzimmer des Adipositas-Experten, bereut sie diesen Schritt.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.