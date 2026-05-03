Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 03.05.2026: Ashelys Kinderwunsch
44 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Vannessa wagt einen großen Schritt und zeigt nach ihrer Hautentfernungs-OP erstmals ihren neuen Körper – ein Moment voller Stolz, aber auch Unsicherheit. Inzwischen kämpft Tina weiterhin mit den emotionalen Folgen ihrer Magenoperation und vermisst ihr altes Leben mehr als erwartet. Hat sich der radikale Schritt wirklich gelohnt? Auch für Ashely steht viel auf dem Spiel, denn ihr Wunsch nach einem Kind wird durch medizinische Hürden und Zeitdruck immer dringender. In der Kinderwunschklinik erfährt sie, dass ihr Alter und Gewicht ihre Chancen erheblich beeinflussen. Die Zeit arbeitet gegen sie.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.