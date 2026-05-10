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Durch dick und dünn - Freundschaft XXL

Ein Ausflug gegen die Depression

TLCFolge vom 10.05.2026
Ein Ausflug gegen die Depression

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Durch dick und dünn - Freundschaft XXL

Folge vom 10.05.2026: Ein Ausflug gegen die Depression

44 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Scott organisiert für alle einen Trip in die Berge, um Tina nach ihrer OP aus der depressiven Stimmungslage zu holen. Zwischen Wanderungen in beeindruckender Natur und actionreichem Snowtubing wirkt die Gruppe zunächst gelöst und voller Energie. Doch der Druck wächst: Auch Scott steht kurz vor seiner Magenverkleinerung und muss eine strenge Diät einhalten – der permanente Hunger macht ihn während des Kurzurlaubs äußerst reizbar. Beim gemeinsamen Kochen und Essen kippt die Stimmung schnell, auch zwischen Meghan und Vannessa kommt es zu heftigen Reibereien.

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