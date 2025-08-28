Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ECO

Eco Spezial: Putins Flotte - russische Spionage in der Ostsee vom 28.08.2025

ORF2Folge vom 28.08.2025
Eco Spezial: Putins Flotte - russische Spionage in der Ostsee vom 28.08.2025

Eco Spezial: Putins Flotte - russische Spionage in der Ostsee vom 28.08.2025Jetzt kostenlos streamen

ECO

Folge vom 28.08.2025: Eco Spezial: Putins Flotte - russische Spionage in der Ostsee vom 28.08.2025

31 Min.Folge vom 28.08.2025

Der Westen bemüht sich um Frieden für die Ukraine, während Russland mit Drohnenangriffen und Provokationen in Europa Druck ausübt. Besonders verwundbar ist die kritische Infrastruktur am Meeresboden wie Pipelines, Stromleitungen und Datenkabel. Deren Zerstörung könnte Millionen treffen. Immer wieder tauchen russische Schiffe ohne Ortungssysteme in Nord- und Ostsee auf, was den Verdacht auf Spionage und hybride Kriegsführung verstärkt. Trotz zahlreicher auffälliger Aktivitäten fällt es Polizei und Militär schwer, gegen diese geheimnisvollen Schiffe vorzugehen.

Alle verfügbaren Folgen