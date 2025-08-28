Eco Spezial: Putins Flotte - russische Spionage in der Ostsee vom 28.08.2025Jetzt kostenlos streamen
ECO
Folge vom 28.08.2025: Eco Spezial: Putins Flotte - russische Spionage in der Ostsee vom 28.08.2025
31 Min.Folge vom 28.08.2025
Der Westen bemüht sich um Frieden für die Ukraine, während Russland mit Drohnenangriffen und Provokationen in Europa Druck ausübt. Besonders verwundbar ist die kritische Infrastruktur am Meeresboden wie Pipelines, Stromleitungen und Datenkabel. Deren Zerstörung könnte Millionen treffen. Immer wieder tauchen russische Schiffe ohne Ortungssysteme in Nord- und Ostsee auf, was den Verdacht auf Spionage und hybride Kriegsführung verstärkt. Trotz zahlreicher auffälliger Aktivitäten fällt es Polizei und Militär schwer, gegen diese geheimnisvollen Schiffe vorzugehen.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2