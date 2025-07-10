Eco Spezial: Putins Machtzirkel - das Geld der Oligarchen in Europa vom 10.07.2025Jetzt kostenlos streamen
ECO
Folge vom 10.07.2025: Eco Spezial: Putins Machtzirkel - das Geld der Oligarchen in Europa vom 10.07.2025
Wladimir Putins geheimes Finanznetzwerk aus loyalen Oligarchen verbirgt Milliarden in Europas Luxuswelten. Journalistin Ewa Galica folgt der Spur des Geldes – und deckt brisante Verstrickungen auf. Inhalt: Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen Kreis an reichen, loyalen Männern um sich geschart: die Oligarchen. Einige davon kennt er bereits aus Jugendtagen, wie die Brüder Rotenberg, die damals mit Putin in St. Petersburg Judo trainiert haben. Andere, die ihn in Frage gestellt haben, wurden von Putin skrupellos ausgebootet und - wie sein Widersacher, der Milliardär Mikhail Chodorkowski - jahrelang eingesperrt. So hat Putin ein System der Macht aufgebaut, das ihm auch unermesslichen Reichtum beschert haben soll. Oligarchen und andere Vertraute, wie ein unscheinbarer Cellist, sollen für Putin Immobilien und Barvermögen im Wert von Milliarden Euro halten. Sie sind sein geheimes Finanznetzwerk - seine Geldbörsen, auf die er im Notfall zurückgreifen kann. Es ist ein Geben und Nehmen, das Putin in den Jahrzehnten an der Macht perfektioniert hat. Mit dem Krieg in der Ukraine und den Sanktionen des Westens gegen die Oligarchen hätte dieses Machgefüge böckeln können, doch noch immer halten ihm die Männer in seinem Netzwerk die Treue. Die polnische Journalistin Ewa Galica vom Fernsehsender TVN hat sich auf die Spur des Geldes aus Putins Machtzirkel in Europa begeben. Sie besucht die Prachtvillen der Oligarchen in London, an der Cote d'Azur und auf Teneriffa. Sie verfolgt das Milliardenvermögen der Oligarchen und Wladimir Putins. Dabei offenbart sich auch eine Verbindung zu einem Betrugsfall Ende der 2000er-Jahre, der einen jungen Anwalt in Moskau das Leben gekostet hat. Bildquelle: MIKHAIL METZEL / Dmitri Lovetsky / AFP / picturedesk.com