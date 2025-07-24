Eco Spezial: Land in Sicht! - sind Österreichs Seeufer nicht so privat wie es scheint? vom 24.07.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.07.2025: Eco Spezial: Land in Sicht! - sind Österreichs Seeufer nicht so privat wie es scheint? vom 24.07.2025
Ein „Eco Spezial“ über freien Seezugang, althergebrachte Gepflogenheiten und neue Ufer. Wer darf an den See und wer nicht? Seit Jahren zeigt die „Eco“-Redaktion, wie der freie Zugang zu Österreichs Badeseen verhindert wird – aber auch, welche Schlupflöcher das österreichische Recht für Badehungrige bietet. Wie „Eco“ berichtet hat, dürfen die Ufer, die entstehen, wenn der Wasserstand sinkt, von allen betreten werden – selbst vor Privatgrundstücken! Viele „Eco“-Zuseher:innen haben die Probe aufs Exempel gemacht – nicht immer zur Freude der Seegrundbesitzer:innen: Ein Mann wurde am Fuschlsee sogar angegriffen und erzählt nun seine Geschichte. Der Vorfall zeigt, wie umkämpft Seeufer immer noch sind. Dabei gäbe es noch mehr Möglichkeiten, etwas zu ändern: denn so privat, wie die unzähligen Verbotsschilder vom Wasser kommende Besucher:innen glauben lassen, sind diese Ufergrundstücke gar nicht.