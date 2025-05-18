Ed Stafford: Wie ich die Welt überlebte
Folge vom 18.05.2025: Orinoco (Bojonawi-Reservat)
44 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12
Kein Filmteam, kein Proviant, kein Werkzeug und nur das Nötigste an Kleidung: In Kolumbien ist Ed Stafford mit minimaler Ausrüstung komplett auf sich allein gestellt. Am Tag seiner Ankunft hat die Regierung den Notstand ausgerufen. Überall wüten Waldbrände. Und der Survival-Profi muss darauf achtgeben, dass er in der Wildnis nicht ein weiteres Inferno entfacht. Im Gras kriechen zudem Giftschlangen umher. Die Tiere werden vom Feuer vertrieben und verhalten sich untypisch. Bereits nach zehn Minuten macht Ed Stafford Bekanntschaft mit einem Exemplar.
Genre:Reise, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
