Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ed Stafford: Wie ich die Welt überlebte

Orinoco (Bojonawi-Reservat)

DMAXFolge vom 18.05.2025
Orinoco (Bojonawi-Reservat)

Orinoco (Bojonawi-Reservat)Jetzt kostenlos streamen

Ed Stafford: Wie ich die Welt überlebte

Folge vom 18.05.2025: Orinoco (Bojonawi-Reservat)

44 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12

Kein Filmteam, kein Proviant, kein Werkzeug und nur das Nötigste an Kleidung: In Kolumbien ist Ed Stafford mit minimaler Ausrüstung komplett auf sich allein gestellt. Am Tag seiner Ankunft hat die Regierung den Notstand ausgerufen. Überall wüten Waldbrände. Und der Survival-Profi muss darauf achtgeben, dass er in der Wildnis nicht ein weiteres Inferno entfacht. Im Gras kriechen zudem Giftschlangen umher. Die Tiere werden vom Feuer vertrieben und verhalten sich untypisch. Bereits nach zehn Minuten macht Ed Stafford Bekanntschaft mit einem Exemplar.

Alle verfügbaren Folgen