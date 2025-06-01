Ed Stafford: Wie ich die Welt überlebte
Folge vom 01.06.2025: Erongo-Gebirge
43 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 12
Über 2000 Meter hohe Berge und weite Ebenen, in denen sich angriffslustige Tiere tummeln: In Namibia muss sich Ed Stafford besonders vor giftigen Schlangen und riesigen Spitzmaulnashörnern in Acht nehmen. Die Kolosse wiegen so viel wie ein Mittelklassewagen und erreichen Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h. Und das heiße Klima macht den Survival-Trip in der Wildnis zu einer extremen Herausforderung. Ed Staffords Muskeln verkrampfen und der Brite hat trotz eines leeren Magens das Gefühl, sich übergeben zu müssen. Sein Körper ist total überhitzt.
Genre:Reise, Abenteuer, im Freien/Outdoor
