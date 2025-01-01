Edel & Starck
Folge 10: Wann ist ein Mann ein Mann
45 Min.
Was zeichnet eigentlich einen richtigen Mann aus? Dieser spannenden Frage gehen Sandra, Felix und Biene nach. Ist es etwa ein Zeichen von Männlichkeit, wenn man wie Sandras neuer Klient Olaf Wagenfeld einem Nebenbuhler mit einem Faustschlag den Kiefer bricht und dafür in Untersuchungshaft muss? Oder wirkt der neue Mandant von Felix männlicher, der um jeden Preis den äußerst weiblichen Beruf Hebamme ausüben möchte? Eine schwierige Frage, die es zu klären gilt.
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH