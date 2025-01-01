Zum Inhalt springenBarrierefrei
Edel & Starck

Mit Haut und Haaren

ATV 2Staffel 4Folge 10
Mit Haut und Haaren

Edel & Starck

Folge 10: Mit Haut und Haaren

45 Min.

Felix kann sich vor Terminen kaum retten, und sein neuester Fall - Hildegard Müh ließ ihren Rauhaardackel Jockel nach dessen Tod ausstopfen und ist nun mit dem Ergebnis mehr als unzufrieden - fordert ihn mehr als ihm lieb ist. Indes langweilt sich Sandra - bis der bekennende Nudist Patrick Fuchs, der wegen Exhibitionismus angeklagt wurde, in die Kanzlei marschiert.

Edel & Starck
ATV 2
