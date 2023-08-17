Edel & Starck
Folge 5: Adel verpflichtet
46 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12
Frank Vanderheiden möchte einen Adelstitel, da er sich davon bessere Geschäfte verspricht. Um seinem Freund einen Gefallen zu tun, trifft Felix sich mit dem Titelhändler Dr. Guntbert Immerschön von Wiesel zu Ansbach, um die Vertragsdetails auszuhandeln. Der Deal scheitert jedoch am Kleingedruckten, denn Bedingung für die Adoption ist die Hochzeit mit einer Adeligen.
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH