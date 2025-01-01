Edel & Starck
Folge 7: Ehre und Anstand
45 Min.Ab 12
Sandra hat schlechte Laune: Erst verliert sie einen Prozess, anschließend hat sie einen Zwist mit Felix. Mitten in diesem Disput stößt sie mit Robert Baumann zusammen, einem Anwalt einer renommierten Kanzlei. Beide sind wie vom Blitz getroffen - klar, dass sich Sandras Laune urplötzlich wieder bessert.
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
