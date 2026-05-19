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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Geschichtensteine

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 19.05.2026
Edmund und Luzie: Die Geschichtensteine

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Edmund und Luzie

Folge 21: Edmund und Luzie: Die Geschichtensteine

12 Min.Folge vom 19.05.2026

Edmund und Luzie langweilen sich fürchterlich. Edgar Eule erzählt ihnen deswegen eine Geschichte über einen Frosch. Diese gefällt den beiden außerordentlich und sie wollen auch so tolle Geschichten erfinden können. Edgar Eule leiht ihnen deshalb seine "Geschichtensteine" als Hilfsmittel. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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