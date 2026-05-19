Edmund und Luzie: Die GeschichtensteineJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 21: Edmund und Luzie: Die Geschichtensteine
12 Min.Folge vom 19.05.2026
Edmund und Luzie langweilen sich fürchterlich. Edgar Eule erzählt ihnen deswegen eine Geschichte über einen Frosch. Diese gefällt den beiden außerordentlich und sie wollen auch so tolle Geschichten erfinden können. Edgar Eule leiht ihnen deshalb seine "Geschichtensteine" als Hilfsmittel. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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