Edmund und Luzie: Der erstaunliche FederhirschJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 22: Edmund und Luzie: Der erstaunliche Federhirsch
12 Min.Folge vom 19.05.2026
Mima liest den Kindern eine Geschichte über den sagenumwobenen Federhirsch vor. Mitzi ist hellauf begeistert und würde dieses Fabelwesen gerne einmal mit eigenen Augen sehen. Also schmieden Edmund und Luzie einen Plan, wie sie ihrer Freundin diesen Wunsch erfüllen können. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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