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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Der erstaunliche Federhirsch

ORF KidsStaffel 1Folge 22vom 19.05.2026
Edmund und Luzie: Der erstaunliche Federhirsch

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Edmund und Luzie

Folge 22: Edmund und Luzie: Der erstaunliche Federhirsch

12 Min.Folge vom 19.05.2026

Mima liest den Kindern eine Geschichte über den sagenumwobenen Federhirsch vor. Mitzi ist hellauf begeistert und würde dieses Fabelwesen gerne einmal mit eigenen Augen sehen. Also schmieden Edmund und Luzie einen Plan, wie sie ihrer Freundin diesen Wunsch erfüllen können. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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