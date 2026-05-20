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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die geheimnisvollen Samen

ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 20.05.2026
Edmund und Luzie: Die geheimnisvollen Samen

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Edmund und Luzie

Folge 23: Edmund und Luzie: Die geheimnisvollen Samen

12 Min.Folge vom 20.05.2026

Luzie und Edmund finden eine Schachtel voll mit geheimnisvollen Samen. Von Baldur erfahren sie, dass das Saatgut eine Hinterlassenschaft ihrer Mütter ist. Wie wunderbar! Aber während Luzie die Samen sofort aussäen will, möchte Edmund sie lieber aufbewahren. Ob die zwei sich noch einigen werden? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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