Edmund und Luzie: Die geheimnisvollen SamenJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 23: Edmund und Luzie: Die geheimnisvollen Samen
12 Min.Folge vom 20.05.2026
Luzie und Edmund finden eine Schachtel voll mit geheimnisvollen Samen. Von Baldur erfahren sie, dass das Saatgut eine Hinterlassenschaft ihrer Mütter ist. Wie wunderbar! Aber während Luzie die Samen sofort aussäen will, möchte Edmund sie lieber aufbewahren. Ob die zwei sich noch einigen werden? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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