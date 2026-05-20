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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Edelsteinhöhle

ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 20.05.2026
Edmund und Luzie: Die Edelsteinhöhle

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Edmund und Luzie

Folge 24: Edmund und Luzie: Die Edelsteinhöhle

12 Min.Folge vom 20.05.2026

Beim Spielen findet Dingsda einen Amethyst, einen seltenen Edelstein. Sofort packt Edmund, Luzie und Mitzi das Abenteuerfieber und sie begeben sich auf Schatzsuche, um ebenfalls Edelsteine zu finden. Aber wo sollen sie nur mit der Suche beginnen? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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