Edmund und Luzie: Die EdelsteinhöhleJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 24: Edmund und Luzie: Die Edelsteinhöhle
12 Min.Folge vom 20.05.2026
Beim Spielen findet Dingsda einen Amethyst, einen seltenen Edelstein. Sofort packt Edmund, Luzie und Mitzi das Abenteuerfieber und sie begeben sich auf Schatzsuche, um ebenfalls Edelsteine zu finden. Aber wo sollen sie nur mit der Suche beginnen? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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