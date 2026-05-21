Edmund und Luzie: Die SchneefestungJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 25: Edmund und Luzie: Die Schneefestung
12 Min.Folge vom 21.05.2026
Es hat geschneit! Kurzerhand fordert Luzie Edmund dazu heraus, ihre selbstgebaute Burg aus Stöcken und Ästen in einer Schneeballschlacht auf die Probe zu stellen. Doch als die zwei mit ihren Freunden die Festung erreichen, ist sie unter den Schneemassen zusammengebrochen. Luzie ist untröstlich. Werden ihre Freunde sie wieder aufmuntern können? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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