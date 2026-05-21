Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Schneefestung

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 21.05.2026
Edmund und Luzie: Die Schneefestung

Edmund und Luzie: Die SchneefestungJetzt kostenlos streamen

Edmund und Luzie

Folge 25: Edmund und Luzie: Die Schneefestung

12 Min.Folge vom 21.05.2026

Es hat geschneit! Kurzerhand fordert Luzie Edmund dazu heraus, ihre selbstgebaute Burg aus Stöcken und Ästen in einer Schneeballschlacht auf die Probe zu stellen. Doch als die zwei mit ihren Freunden die Festung erreichen, ist sie unter den Schneemassen zusammengebrochen. Luzie ist untröstlich. Werden ihre Freunde sie wieder aufmuntern können? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Edmund und Luzie
ORF Kids
Edmund und Luzie

Edmund und Luzie

Alle 1 Staffeln und Folgen