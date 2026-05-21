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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Schale und die Wespe

ORF KidsStaffel 1Folge 26vom 21.05.2026
Edmund und Luzie: Die Schale und die Wespe

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Edmund und Luzie

Folge 26: Edmund und Luzie: Die Schale und die Wespe

12 Min.Folge vom 21.05.2026

Oh weh! Luzie hat beim Spielen Edgar Eules Trinkschale kaputtgemacht und nun ist guter Rat teuer. Zum Glück hat Edmund eine Idee. Er will Edgar ganz einfach eine neue Schale töpfern. Aber wo sollen sie geeignetes Material dafür herkriegen? Ausgerechnet eine kleine Wespe führt sie auf den richtigen Weg. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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