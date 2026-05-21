Edmund und Luzie: Die Schale und die WespeJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 26: Edmund und Luzie: Die Schale und die Wespe
12 Min.Folge vom 21.05.2026
Oh weh! Luzie hat beim Spielen Edgar Eules Trinkschale kaputtgemacht und nun ist guter Rat teuer. Zum Glück hat Edmund eine Idee. Er will Edgar ganz einfach eine neue Schale töpfern. Aber wo sollen sie geeignetes Material dafür herkriegen? Ausgerechnet eine kleine Wespe führt sie auf den richtigen Weg. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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