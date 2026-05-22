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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Der Fuchs und das Huhn

ORF KidsStaffel 1Folge 27vom 22.05.2026
Edmund und Luzie: Der Fuchs und das Huhn

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Edmund und Luzie

Folge 27: Edmund und Luzie: Der Fuchs und das Huhn

12 Min.Folge vom 22.05.2026

Edmund und Luzie nehmen das Huhn Mathilde zum Spielen mit in den Wald. Als die beiden jedoch kurz nicht aufpassen und einem Hasen hinterherlaufen, ist Mathilde verschwunden. Trotz langer Suche gibt es keine Spur ihrer gefiederten Freundin. Als Baldur den beiden auch noch von einem Fuchs erzählt, der sich in der Gegend herumtreiben soll, machen Edmund und Luzie sich große Sorgen. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation

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