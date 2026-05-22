Edmund und Luzie: Der Baumpflanzer des WaldesJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 28: Edmund und Luzie: Der Baumpflanzer des Waldes
12 Min.Folge vom 22.05.2026
Der Herbst neigt sich dem Ende zu und alle im Wald bereiten sich auf den nahen Winter vor. Auch Mima schenkt Edmund und Luzie warme Wolldecken für die kalte Jahreszeit. Nun wollen sich die beiden revanchieren und Mima ebenfalls mit einem Geschenk überraschen. Womit können sie ihr wohl eine Freude machen? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation
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