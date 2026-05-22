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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Der Baumpflanzer des Waldes

ORF KidsStaffel 1Folge 28vom 22.05.2026
Edmund und Luzie: Der Baumpflanzer des Waldes

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Edmund und Luzie

Folge 28: Edmund und Luzie: Der Baumpflanzer des Waldes

12 Min.Folge vom 22.05.2026

Der Herbst neigt sich dem Ende zu und alle im Wald bereiten sich auf den nahen Winter vor. Auch Mima schenkt Edmund und Luzie warme Wolldecken für die kalte Jahreszeit. Nun wollen sich die beiden revanchieren und Mima ebenfalls mit einem Geschenk überraschen. Womit können sie ihr wohl eine Freude machen? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation

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