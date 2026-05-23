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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die geheime Quelle

ORF KidsStaffel 1Folge 29vom 23.05.2026
Edmund und Luzie: Die geheime Quelle

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Edmund und Luzie

Folge 29: Edmund und Luzie: Die geheime Quelle

12 Min.Folge vom 23.05.2026

Luzie will ihre Freunde an einem heißen Sommertag zu einer geheimen Quelle führen, doch sie ist nicht die beste, wenn es um Orientierung geht. Sie hat zwar einige geschriebene Hinweise, aber die scheinen keinen rechten Sinn zu ergeben. Als die Gruppe sich verläuft, versuchen alle gemeinsam, die Rätsel zu lösen. Werden sie die Quelle doch noch finden? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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