Edmund und Luzie: Ein riesiger DracheJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 30: Edmund und Luzie: Ein riesiger Drache
12 Min.Folge vom 23.05.2026
Luzie stellt beim Spielen am liebsten eine mutige Ritterin dar. Edmund will sie mit seiner Zeichnung eines Drachen erschrecken, aber das klappt nicht so richtig, denn Ritterin Luzie ist zu furchtlos. Als Edmund auf Edgar Eule trifft, bringt ihn dieser auf eine Idee, wie es doch noch klappen könnte, der mutigen Ritterin Angst einzujagen. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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