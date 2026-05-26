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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Tausendschlecker

ORF KidsStaffel 1Folge 31vom 26.05.2026
Edmund und Luzie: Tausendschlecker

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Edmund und Luzie

Folge 31: Edmund und Luzie: Tausendschlecker

12 Min.Folge vom 26.05.2026

Luzie und Edmund wollen Baldurs Gemüsegarten von Raupen befreien, weil sie fürchten, dass die kleinen Tierchen den schönen Salat auffressen. Doch der große Bär beruhigt die zwei, schließlich gebe es eine geheimnisvolle Kreatur, die jede Nacht den Garten reinigen würde, erzählt er. Nun sind Edmund und Luzie neugierig geworden. Was könnte das fantastische Wesen nur sein? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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