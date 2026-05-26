Edmund und Luzie: TausendschleckerJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 31: Edmund und Luzie: Tausendschlecker
12 Min.Folge vom 26.05.2026
Luzie und Edmund wollen Baldurs Gemüsegarten von Raupen befreien, weil sie fürchten, dass die kleinen Tierchen den schönen Salat auffressen. Doch der große Bär beruhigt die zwei, schließlich gebe es eine geheimnisvolle Kreatur, die jede Nacht den Garten reinigen würde, erzählt er. Nun sind Edmund und Luzie neugierig geworden. Was könnte das fantastische Wesen nur sein? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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