Edmund und Luzie: Verschrumpeltes GemüseJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 32: Edmund und Luzie: Verschrumpeltes Gemüse
12 Min.Folge vom 26.05.2026
Baldur bereitet sein berühmtes Ratatouille für das heutige Herbst-Fest zu. Während es in seiner Abwesenheit vor sich hin köchelt, schießen Edmund und Luzie es mit ihrem Ball versehentlich vom Herd. Um ihren Fehler wiedergutzumachen, wollen die beiden ein neues Ratatouille kochen, aber auf der Suche nach den richtigen Zutaten, finden sie nur verschrumpeltes Gemüse! Ob das schmecken wird? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation
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