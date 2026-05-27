Edmund und Luzie: Das Fest des GedenkensJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 33: Edmund und Luzie: Das Fest des Gedenkens
12 Min.Folge vom 27.05.2026
Das "Fest des Gedenkens" steht vor der Tür. Dabei werden die Verstorbenen geehrt. Edmund und Luzie haben beide zumindest einen Teil ihrer Eltern verloren und daher ist ihnen das Fest des Gedenkens besonders wichtig. Doch scheinbar haben alle die Feierlichkeiten vergessen. Das macht die beiden anfangs traurig, aber dann haben sie eine gute Idee, wie sie etwas zum Fest beitragen können. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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