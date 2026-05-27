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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Das Fest des Gedenkens

ORF KidsStaffel 1Folge 33vom 27.05.2026
Edmund und Luzie: Das Fest des Gedenkens

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Edmund und Luzie

Folge 33: Edmund und Luzie: Das Fest des Gedenkens

12 Min.Folge vom 27.05.2026

Das "Fest des Gedenkens" steht vor der Tür. Dabei werden die Verstorbenen geehrt. Edmund und Luzie haben beide zumindest einen Teil ihrer Eltern verloren und daher ist ihnen das Fest des Gedenkens besonders wichtig. Doch scheinbar haben alle die Feierlichkeiten vergessen. Das macht die beiden anfangs traurig, aber dann haben sie eine gute Idee, wie sie etwas zum Fest beitragen können. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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