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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Schatzkarte

ORF KidsStaffel 1Folge 34vom 27.05.2026
Edmund und Luzie: Die Schatzkarte

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Edmund und Luzie

Folge 34: Edmund und Luzie: Die Schatzkarte

12 Min.Folge vom 27.05.2026

Edmund und Luzie finden eine Schatzkarte, die Luzies Mutter einst gezeichnet hat. Ganz aufgeregt machen sich die beiden auf die Suche nach dem geheimen Schatz und hoffen eine Truhe voller Gold zu finden. Aber an all den Orten auf der Karte finden sie auf den ersten Blick nichts, das auf einen Schatz hindeutet. Werden sie am Ende doch noch fündig? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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