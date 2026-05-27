Edmund und Luzie: Die SchatzkarteJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 34: Edmund und Luzie: Die Schatzkarte
12 Min.Folge vom 27.05.2026
Edmund und Luzie finden eine Schatzkarte, die Luzies Mutter einst gezeichnet hat. Ganz aufgeregt machen sich die beiden auf die Suche nach dem geheimen Schatz und hoffen eine Truhe voller Gold zu finden. Aber an all den Orten auf der Karte finden sie auf den ersten Blick nichts, das auf einen Schatz hindeutet. Werden sie am Ende doch noch fündig? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Edmund und Luzie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids