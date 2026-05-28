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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Das kleine Volk am Teich

ORF KidsStaffel 1Folge 35vom 28.05.2026
Edmund und Luzie: Das kleine Volk am Teich

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Edmund und Luzie

Folge 35: Edmund und Luzie: Das kleine Volk am Teich

12 Min.Folge vom 28.05.2026

An einem heißen Sommertag hat Baldur einen kleinen Teich im Gemüsegarten angelegt. Edmund und Luzie wollen ein Wettrennen mit kleinen Booten machen, aber dauernd kommen Tiere zum Teich, die die beiden dabei stören. Also hecken sie einen Plan aus, wie sie die Quälgeister loswerden können. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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