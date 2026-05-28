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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Das Winterquartier

ORF KidsStaffel 1Folge 36vom 28.05.2026
Edmund und Luzie: Das Winterquartier

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Edmund und Luzie

Folge 36: Edmund und Luzie: Das Winterquartier

12 Min.Folge vom 28.05.2026

Edmund und Luzie entdecken einen niedlichen Igel in Baldurs Gemüsegarten. Sie wollen ihn mit nach Hause nehmen, um ihm im Winter ein Zuhause zu bieten. Doch Baldur meint, dass der Igel gut allein zurechtkommt. Stattdessen sollen die Kinder ihm beim Bau für ein anderes Winterquartier helfen. Doch für wen soll das sein? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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