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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Plagegeister

ORF KidsStaffel 1Folge 37vom 29.05.2026
Edmund und Luzie: Die Plagegeister

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Edmund und Luzie

Folge 37: Edmund und Luzie: Die Plagegeister

12 Min.Folge vom 29.05.2026

Edmund und Luzie wollen in einer lauen Sommernacht im Freien schlafen. Baldur warnt sie noch davor, dass ihr Unterschlupf nicht besonders gut positioniert sind, doch die beiden wollen unbedingt am See schlafen. Am Abend jedoch wird ihnen von lästigen Insekten der letzte Nerv geraubt. Also erklären sie den Tierchen den Krieg. Ob die beiden diesen Kampf wohl gewinnen können? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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