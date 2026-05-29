Edmund und Luzie: Die PlagegeisterJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 37: Edmund und Luzie: Die Plagegeister
12 Min.Folge vom 29.05.2026
Edmund und Luzie wollen in einer lauen Sommernacht im Freien schlafen. Baldur warnt sie noch davor, dass ihr Unterschlupf nicht besonders gut positioniert sind, doch die beiden wollen unbedingt am See schlafen. Am Abend jedoch wird ihnen von lästigen Insekten der letzte Nerv geraubt. Also erklären sie den Tierchen den Krieg. Ob die beiden diesen Kampf wohl gewinnen können? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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