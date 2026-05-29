Edmund und Luzie: Luzie, die BestimmerinJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 38: Edmund und Luzie: Luzie, die Bestimmerin
12 Min.Folge vom 29.05.2026
Luzie spielt sich immer wieder als die Chefin auf und kommandiert ihre Freunde beim Spielen herum. Als die Gruppe ein Versteck bauen will, um einen Hirsch zu beobachten, gerät die Situation ein wenig außer Kontrolle. Die anderen wollen sich nicht mehr herumkommandieren lassen und verlassen das Team. Edmund versucht jedoch, Luzie ins Gewissen zu reden. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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