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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Starker Wind

ORF KidsStaffel 1Folge 39vom 30.05.2026
Edmund und Luzie: Starker Wind

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Edmund und Luzie

Folge 39: Edmund und Luzie: Starker Wind

12 Min.Folge vom 30.05.2026

Es ist ein windiger Herbsttag und Edmund und Luzie wollen einen Drachen steigen lassen. Edgar leiht ihnen seinen geliebten Drachen Filibert, den sein Großvater einst für ihn gebastelt hat. Als Luzie und Edmund den Drachen steigen lassen, reißt er sich jedoch los und fliegt davon. Also gehen Edmund und Luzie auf die Suche, um Edgars geliebten Drachen wiederzufinden. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation

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