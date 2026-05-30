Edmund und Luzie: Starker WindJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 39: Edmund und Luzie: Starker Wind
12 Min.Folge vom 30.05.2026
Es ist ein windiger Herbsttag und Edmund und Luzie wollen einen Drachen steigen lassen. Edgar leiht ihnen seinen geliebten Drachen Filibert, den sein Großvater einst für ihn gebastelt hat. Als Luzie und Edmund den Drachen steigen lassen, reißt er sich jedoch los und fliegt davon. Also gehen Edmund und Luzie auf die Suche, um Edgars geliebten Drachen wiederzufinden. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation
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