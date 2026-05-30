Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die große Hitze

ORF KidsStaffel 1Folge 40vom 30.05.2026
Edmund und Luzie: Die große Hitze

Edmund und Luzie: Die große HitzeJetzt kostenlos streamen

Edmund und Luzie

Folge 40: Edmund und Luzie: Die große Hitze

12 Min.Folge vom 30.05.2026

Es ist ein besonders heißer Tag im Wald und Edmund und Luzie sehnen sich nach einer kühlen Erfrischung. Als sie sich ein Glas von Mimas köstlichem Pfefferminzsirup einschenken wollen, müssen sie feststellen, dass die Flasche leer ist. Auf der Suche nach Nachschub stoßen sie immer wieder auf Schüsseln, die Mima aufgestellt zu haben scheint. Wozu soll das nur gut sein? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Edmund und Luzie
ORF Kids
Edmund und Luzie

Edmund und Luzie

Alle 1 Staffeln und Folgen