Edmund und Luzie: Die große HitzeJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 40: Edmund und Luzie: Die große Hitze
12 Min.Folge vom 30.05.2026
Es ist ein besonders heißer Tag im Wald und Edmund und Luzie sehnen sich nach einer kühlen Erfrischung. Als sie sich ein Glas von Mimas köstlichem Pfefferminzsirup einschenken wollen, müssen sie feststellen, dass die Flasche leer ist. Auf der Suche nach Nachschub stoßen sie immer wieder auf Schüsseln, die Mima aufgestellt zu haben scheint. Wozu soll das nur gut sein? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Edmund und Luzie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids